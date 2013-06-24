Тут вона не просто музичний інструмент. Не лише бажана гостя, а й повноцінна учасниця всіх важливих подій. А ще своєрідна естафетна паличка, яка передається з покоління в покоління на шляху до краси й духовного розвитку.

Тож у Чорнухах на Полтавщині клас бандури в музичній школі — мрія багатьох. І хоч минуло чимало років, тут ще пам’ятають Дарину Давиденко як переможницю обласного конкурсу бандуристок. Нині викладачка Дарина Давиденко пишається, що вже її вихованець Євгеній Полонський нещодавно виборов перше місце в Міжнародному конкурсі «Дім для душі». Цю переможну ходу започаткувала Вікторія Даниленко, яка вчила і Дарину, і на початковому етапі Євгенія. Тепер уже три покоління славлять край Сковороди грою на бандурі.

«У музичній школі, — розповідає її директор Олександр Ковган, — усі викладачі — наші вихованці, приходять сюди дітьми. Згодом частина повертається, щоб учителювати. Дарина Давиденко закінчила педагогічний університет. Умілий педагог. Любить свою справу. Знаходить індивідуальний підхід до кожного учня. Вона не лише вчить, а вболіває за вихованців, живе їхніми успіхами. Діти беруть з неї приклад, бо наставниця ще й прекрасно співає. На всіх святах у громаді вона з учнями задає тон».

Час нині складний. Місцевій владі турбот вистачає. Але голова Чорнухинської територіальної громади Олександр Василенко, теж вихованець цієї школи, добре розуміє роль духовного розвитку молоді. Тому всіляко підтримує навчальний заклад.

«Майже одночасно з Євгенієм, — долучається до розмови Дарина Давиденко, — перемогу на обласному конкурсі здобули ще кілька наших вихованців. Зокрема Вероніка Міщенко посіла друге місце. Успіх переможців — це сплав бажання і працьовитості. Діти прагнуть всебічного розвитку. Євгеній не лише опановує бандуру, а й займається ще танцями і плетінням. А Вероніка, крім перемоги в обласному конкурсі бандуристів, посіла перше місце серед читців області на урочистостях з нагоди дня народження Тараса Шевченка».

…Чорнухи тихо огортає вечір. Діти йдуть до музичної школи повз садибу-музей Григорія Сковороди. Там бандуристи супроводжували грою і словом відкриття картинної галереї на 300-річчя із дня народження великого земляка. Ідуть повз гімназію, де навчався Шевченківський лауреат сковородознавець Володимир Стадниченко. Дітям є на кого рівнятися. Вони прагнуть множити славу рідного краю.

У цей час батько Вероніки Анатолій Міщенко захищає доньку і всіх нас на фронті. Батько, дочка та її викладачі й однокласники борються за одну перемогу.

Микола ПЕТРУШЕНКО

для «Урядового кур’єра»