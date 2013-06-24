У Магдалинівській громаді Новомосковського району зібрали 4 тонни кавунів. Смугасті вродили на місцевій ділянці «Садів Перемоги». Крім цього, вже копають картоплю. Достигають гарбузи і буряк.

«Вже закрутили у банки вирощені кабачки та огірки. Нині у громаді продовжуємо збирати солодкий перець і помідори, копати картоплю. Наші «Сади Перемоги» порадували врожаєм. Навіть смаколики виростили – кавуни», – зазначив голова Магдалинівської громади Володимир Дробітько.

Під «Сади Перемоги» у громаді навесні виділили понад 12 га комунальної землі. Майже 10 га засадили картоплею. Решту – кабачками, огірками, солодким перцем, помідорами, гарбузами, буряками. За врожаєм ретельно доглядали. Вносили добрива, обробляли від шкідників, пололи бур’яни.

Невелику ділянку у третину гектара засіяли кавунами. Насіння надало місцеве дослідне господарство.

«Справжній український кавун. Смачний, солодкий і соковитий. Ягоди невеликі, круглі та світлі», – розповів Володимир Дробітько.

Врожай – для переселенців. Частину передадуть захисникам. А ще з кавунів роблять заготовки на зиму.

Аби зібрати кошти на армію, влаштували ще й «смугасту» акцію. Кожен міг взяти кавун безкоштовно. А віддячити донатом на ЗСУ у спеціальну скриньку. Загалом люди зібрали майже 9 тис грн.

Всеукраїнську акцію «Сади Перемоги» запровадили, аби підтримати продовольчу безпеку країни під час війни. Людей закликали використовувати будь-яку вільну ділянку землі для вирощування продуктів. Нині триває збір врожаю.