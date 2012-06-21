У Катеринополі на Черкащині — цілий переполох. Люди бояться ходити в луг. Подейкують, що десь там живе чупакабра. Можна було б сприйняти ці чутки за жарт, але у самому Катеринополі вночі справді стали гинути кролі. В одному домогосподарстві, незважаючи на високий щільний паркан, невідома істота задушила 15 кроликів. З них лише одного надгризла, а інші виявилися просто задушеними. На городі знайшли сліди, схожі на собачі.
Деякі місцеві жителі відмахуються: яка, мовляв, чупакабра? Можливо якась собака відв’язалася або тхір унадився…
Ще в одних сусідів задушено 15 курей. Були тут й інші неприємні випадки масової загибелі домашніх тварин та птиці.
Місцевий зоолог Марія Дорош скарги катеринопільців пояснює так:
— За описаною поведінкою, цей звір більш схожий на куницю.
На жаль, свідків, які б самі бачили дивного звіра, знайти не вдалося. Історії про монстрів подобаються всім. Але ж чудовиська, зазвичай, мешкають у далеких казкових землях, на дні озер або в густих лісових хащах. Тому не дивно, що наші знання про них обмежуються нечіткими фотографіями або балачками, підтвердити які неможливо.
Як вважають науковці, чупакабри України — це єноти та лисиці, які втратили свій волосяний покрив, часто внаслідок розвитку шкірних захворювань. За деякими версіями українські чупакабри є цуценятами вовків та собак — такі тварини можуть мати «лисячу» голову та забарвлення вовка. Серед причин поширення таких тварин в останні роки вказують на збільшення чисельності вовків та здичавілих собак у Чорнобильській зоні.
Чупакабра колись була дивиною для українців. Люди жартома ставилися до історій про монстра, що вбиває кролів та худобу. Нині ж очевидці з різних регіонів України нерідко заявляють про випадки зустрічей з чупакаброю.
Можливо, це явище слід глибше вивчити представникам науки?