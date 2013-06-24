Незабаром запрацює платформа для обміну успішними проєктами і практиками з діджиталізації у різних сферах життя

Міністерство цифрової трансформації України приєднується до дворічного проєкту «Сила тут: Жива культурна спадщина», який упроваджує громадська організація «Інша Освіта» для посилення громад у роботі з культурною спадщиною. Передбачено підтримати та спрямувати громади до використання цифрових інструментів для досягнення стратегічних цілей у роботі з культурною спадщиною.

Мінцифри розробило онлайн-портал «Дія. Цифрова громада», який є базою знань для відповідальних за цифровізацію у громадах. Незабаром представники громад зможуть зареєструватися на платформі та ділитися успішними цифровими проєктами та практиками, зокрема і в галузі культури.

Програма «Сила тут: Жива культурна спадщина» обере чотири малі територіальні громади, які напрацюють або оновлять стратегію роботи з культурною спадщиною територіальної громади, яка міститиме економічну складову для розвитку креативного підприємництва. Молодь цих громад розробить та реалізує власні культурно-історичні проєкти під наставництвом менторів та в межах цієї стратегії.

Щоб усе це стало можливим, програма «Сила тут: Жива культурна спадщина» забезпечить кожній з обраних громад аналіз потенціалу культурної спадщини від запрошених дослідників, серію воркшопів для дорослих та молоді віком 13—18 років у галузі проєктного і культурного менеджменту, підтримку в розробленні культурної стратегії громади, мікрогранти на реалізацію культурно-історичних мікропроєктів та професійний менторський супровід. Для тих, хто не потрапить до числа обраних громад, створено дистанційний навчальний онлайн-курс з окремою програмою мікрофінансування проєктів кращих випускників курсу.

Проєкту «Сила тут: Жива культурна спадщина» представники Мінцифри допомагатимуть з добором для участі у проєкті. Громади добирали на відкритому конкурсі до 20 лютого включно.

Відділ регіональних проєктів та кормережі

«Урядового кур’єра»