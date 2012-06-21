Кабінет Міністрів затвердив розроблену Міністерством розвитку громад та територій Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні, а також план заходів з її реалізації. Відповідне розпорядження ухвалили на урядовому засіданні 17 лютого.

Як повідомляє офіційний сайт Мінрегіону, у більшості розвинених країн активно застосовують BIM-технології у проєктуванні об’єктів будівництва. Для об’єктів державного замовлення їх використання обов’язкове. Українська будівельна галузь нині має дуже низький рівень цифровізації, а BIM-технології застосовують у діяльності лічені організації.

«BIM-технології — інструмент подальшого реформування, модернізації та цифрової трансформації будівельної галузі України. Їх системне впровадження на державному рівні дасть змогу оптимізувати витрати на будівництво й експлуатацію об’єктів, підвищити надійність та безпеку будівель і споруд, зробити вітчизняну будівельну продукцію конкурентоспроможною», — зазначає міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

ВІМ-технології — це новий підхід до управління цифровою інформацією, що застосовують у будівництві та містобудуванні. Він передбачає збирання і комплексну обробку всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про об’єкт. Завдяки їх застосуванню можна віртуально відтворити об’єкт ще до початку будівництва, відстежувати процеси його життєвого циклу — від проєктування до зведення, експлуатації та демонтажу. Такий підхід дає змогу підвищити безпеку й надійність будівель і споруд, здійснювати оперативне керівництво процесами будівництва і контролю якості виконання будівельних робіт, істотно зменшити ймовірність помилок у проєктах, зменшити вартість будівництва та оптимізувати витрати на стадії експлуатації.

Концепція визначає механізми впровадження ВІМ-технології у будівництві як інструменту для подальшої цифрової трансформації будівельної галузі України. Її розраховано до 2025 року і реалізовуватимуть поетапно.

На початковому етапі протягом цього і наступного років передбачено: розробити та затвердити необхідні зміни в акти законодавства у галузі застосування ВІМ-технологій; ухвалити нормативні документи (стандарти), гармонізовані з міжнародними та європейськими документами з будівельного інформаційного моделювання; ухвалити національні стандарти, які визначають основні вимоги до проєктної документації та проведення експертизи; затвердити Національний класифікатор будівель і споруд та Національний класифікатор будівельної продукції, матеріалів, робіт та послуг; розробити проєкти повторного використання для пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури, створених з використанням BIM-технологій; розробити методику визначення та оцінювання життєвого циклу об’єктів будівництва; забезпечити умови для навчання (підвищення кваліфікації) щодо використання ВІМ-технологій у будівництві.

На другому етапі з 2023-го до 2025 року має бути забезпечено повну актуалізацію будівельних норм з урахуванням особливостей застосування BIM-технологій і реалізацію пілотних проєктів будівництва з використанням будівельного інформаційного моделювання на рівні не менш ніж 10% проєктів будівництва, що фінансують за рахунок видатків державного бюджету.