Торік українці скористалися е-підписом та е-печаткою 8,7 мільярда разів, з яких понад мільярд — Дія.Підписом. Це вдвічі більше, ніж позаторік.

«Якщо поставити уявні пачки невикористаного паперу, то вийде башта заввишки щонайменше 870 кілометрів. Це як до українського супутника «Січ-2-30» і ще 21 Еверест або просто 98 Еверестів. Ось такі результати paperless, якщо міряти їх Еверестами, для наочності», — підкреслила заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

У середньому кожен користувач підписує онлайн понад 800 документів на рік. Люди дедалі частіше укладають договори, підписують документи та ведуть документообіг онлайн, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації. У відомстві проаналізували статистичні дані про діяльність надавачів електронних довірчих послуг і оцінили рівень розвитку цієї галузі станом на кінець 2021 року. Так-от, кількість користувачів е-підпису та е-печатки зросла майже вдвічі — з 6 мільйонів до 10,8 мільйона. З них 2,8 мільйона користуються Дія.Підписом. Загалом громадяни отримали понад 17 мільйонів е-підписів та е-печаток у 2021 році, з яких 5,6 мільйона — Дія.Підписи. Цей показник у 2,2 раза перевищив підсумки 2020 року.

Наприкінці 2021-го кількість чинних е-підписів, якими люди продовжують користуватися, становить 14,7 мільйона, з яких 2,7 мільйона — Дія.Підписи. Це в 1,8 раза більше, ніж позаторік. Крім цього, кількість е-підписів на захищених носіях зросла з 11% до 33,6%. Тобто люди почали відповідальніше ставитися до зберігання своїх даних. Отримати е-підпис чи е-печатку можна у кваліфікованих надавачів. Їх перелік Мінцифри подає за посиланням: https://czo.gov.ua/ca-registry.