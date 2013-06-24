У Києві в присутності Президента Володимира Зеленського та Президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса підписано Меморандум про партнерство між Україною та Швейцарською Конфедерацією щодо співробітництва у сфері цифрової трансформації.
Підписи під документом поставили віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і генеральний директор Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Патриція Данці.
Згідно з меморандумом, підписанти мають намір розширити та поглибити співпрацю в галузі цифрової трансформації задля сприяння відновленню України через цифровізацію. Передбачається, що Швейцарія може надати грантове фінансування, яке піде на розширення програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), яка є винятковим прикладом швейцарсько-української співпраці й довела свою ефективність. Грант підтримає цифрове відновлення та розвиток програми EGAP протягом 2022—2023 років і дасть змогу розширити сферу її діяльності тематично і географічно.