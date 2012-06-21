Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Митники на посту «Неветленфолу» Закарпатської митниці 6 квітня запобігли незаконному вивезенню з України рекордної у цьому році партії тютюнових виробів.
Вантажний автомобіль прямував із Росії до Сербії. Товаросупровідні документи засвідчували, начебто у митному режимі «транзит» транспортуються деревностружкові плити (ДСП). Відправником товару зазначалося російське підприємство, а одержувачем – сербське. Однак під час проведення поглибленого митного огляду транспортного засобу з’ясувалося, що у спеціально виготовлених сховищах, які були зроблені в плитах, приховано 174 500 пачок цигарок. Тютюнові вроби торгової марки «ROTHMANS DEMI BLUE» мали акцизну марку, а їхня загальна вартість становить понад 5,8 млн. грн.
Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а цигарки вартістю майже 6 млн грн, як і тягач вартістю майже 1,5 млн грн., причіп за 120 тис. грн та плити ДСП за 110 тис. грн вилучено.