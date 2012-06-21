Рівненські пластуни-новаки (6—8 років) влітку зібрали цілющі трави, висушили за спеціальною технологією і дбайливо запакували в коробочки ручної роботи. У кожну поклали записку із власноруч написаними побажаннями для захисників України.
Такі подарунки діти передали начальникові служби психологічного забезпечення в/ч 3055 старшому лейтенантові Степанові Колодію. Вони щиро раділи і від зустрічі з військовим, і від того, що ромашка, м’ята, меліса зігріватимуть захисників узимку.
Ініціював добру справу військовий капелан частини отець Іван, пластун ось уже три десятиліття.
«Я став пластуном значно раніше, ніж священником. І добре розумію, як важливо змалку формувати повагу до професії військового — того, хто захищає наш мирний сон», — каже капелан. А малі пластуни вже мізкують, чим іще порадувати захисників.
До речі, вже понад два роки в області діє пластова оселя «Волошки». Цей обласний комунальний заклад базується в селі з однойменною назвою в Рівненському районі. Тут проходять пластові табори, семінари та вишколи — гартується патріотична юнь.