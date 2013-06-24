Стабільна робота енергетичного сектору залишається пріоритетним завданням для держави. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 квітня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави», — підкреслив Денис Шмигаль.

Окремим рішенням Уряд також рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

«Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти й платити заробітні плати працівникам», — відзначив Прем’єр-міністр.