24 лютого в український прокат виходить драма «Насолода», яка знята у копродукції Швеції, Нідерландів та Франції. Творча команда – режисер та сценарист Нінья Тюберг та співавтор сценарію Пітер Модестіч – зі Швеції. В основі фільму короткометражка Нінья Тюберг, яка у 2013 року, яка стала призером Каннського кінофестивалю.

Цей фільм – це історія 19-річної шведки Ліннеї (Софія Капель), яка покидає своє невеличке містечко і їде в Лос-Анджелес. Саме там вона планує стати зіркою екрану. Її не лякає ні проживання в гуртожитку з такими ж як і вона молодими та недосвідченими акторками, ні труднощі які на неї чекають. Ліннеї, яка взяла сценічне ім’я Белла Черрі хоче стати справжньою зіркою і вона готова заради цього на все: зрадити свою подружку, вивчити «нові ролі» і навіть працювати безкоштовно. Все заради того, щоб її взяв під свою опіку найвідоміший в цій індустрії продюсер.

І що ви думаєте, через досить короткий проміжок часу вона свого домоглася. Тепер вона відома, роздає автографи, поряд з нею завжди фотографи, тепер вона відпочиває тільки у VIP-залах, куди зась іншим актрисам.

Але чого ця слава їй коштувала? Чи була вона була готова до таких випробувань? Чи потрібна ця насолода.

Це історія дівчини, яка мріяла стати порнозіркою. Ідучи до своєї мети Белла Черрі знайомитеся з закуліссям порноіндустрії її ієрархією та жорсткою конкуренцію, випробує свої можливості.

У драмі головну роль зіграла шведка Софія Капель. Для неї це перша робота у кіно, за яку вона отримала нагороду на Міжнародному кінофестивалі Art Film Fest у Словаччині. Усі інші актори – це порноактори. Цей фільм не для дітей чи осіб молодших 18 років. У повнометражному фільмі присутня ненормативна лексика, сцени насилля, секс тощо.