Незначне зростання цін у вересні зумовлене передовсім збереженням тиску високих цін на продовольство та енергоносії на зовнішніх ринках. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, у вересні 2021 року середнє значення індексу продовольчих цін зросло на 1,2% порівняно із серпнем.

Щодо енергоносіїв, то, за даними Світового банку, середня ціна на природний газ на європейському ринку за вересень зросла на 48,1%, у річному обчисленні — в 5,8 раза і досягла 646,4 долара за тисячу кубів. А для населення тариф на природний газ у вересні зріс лише на 1,8%, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Певний вплив на ціни у вересні мав чинник сезонності: подешевшали фрукти, олія соняшникова, цукор за рахунок сезонного насичення продовольчого ринку цією продукцією. Трохи знизилися тарифи на залізничний пасажирський транспорт — на 1,7%, що типово для цього місяця. Сезонно зросли ціни на деякі продовольчі товари, одяг і взуття, послуги в освіті.