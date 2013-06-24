Італія серед провідних держав, які підтримали Україну та її вимушено переміщених громадян. За таку цінну допомогу глава нашої держави Володимир Зеленський подякував усьому італійському суспільству та його лідерам під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Луїджі Ді Майо.

«Дякуємо Італії за фінансову та оборонну підтримку. За лідерство прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі в підтримці надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу», — цитує слова Володимира Зеленського його Офіс. Президент наголосив на важливості підготовки восьмого пакета санкцій щодо росії й акцентував на необхідності запровадження візових обмежень для громадян рф.

Під час спільного з Луїджі Ді Майо брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: «Ті, хто думають, що путіну потрібна лише Україна, глибоко помиляються. Люди в Італії, інших європейських країнах мають розуміти, що путін атакував усіх нас: Україну — ракетами і танками, а країни Європи — штучно створеними цінами на енергоносії, інфляцією і своєю пропагандою. Ми з вами в одному човні. Україна обов’язково переможе, але цей шлях їй потрібно пройти, щоб не дати росії, яка є шантажистом, перемогти».

Міністри прокоментували критичні заяви деяких італійських партій та громадських діячів щодо постачання зброї Україні та санкцій проти росії. Дмитро Кулеба, як повідомляє Укрінформ, відповів так: «Треба говорити відверто: ті люди, які використовують різноманітні аргументи для критики поставок зброї Україні, насправді кажуть: «Не давайте Україні зброї, нехай рф переможе якнайшвидше».

Луїджі Ді Майо зазначив, що не можна бути і на боці свободи, і на боці автократії. Уряд Італії вирішив бути на боці свободи. Пропаганда рф намагається змусити повірити, що причина високих цін на енергоносії — запроваджені проти неї санкції. Але ми розуміємо, що це саме рф шантажує Європу газовим питанням. Тому ми разом з об’єднаною Європою боремося за запровадження обмежень на ціну газу і диверсифікацію джерел постачання».

Італія долучиться до гуманітарного розмінування деокупованих українських територій. Луїджі Ді Майо повідомив, що його країна вирішила надати на розмінування 2 мільйони євро. Частину обладнання для розмінування Італія зможе передати українським рятувальникам найближчим часом.

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