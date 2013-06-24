Провідне місце в переліку безпекових викликів і надалі посідає агресія Росії проти України — грубе порушення зобов’язань, взятих РФ у межах Організації з безпеки і співробітництва в Європі. На цьому очільник вітчизняного зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба наголосив під час головного щорічного заходу ОБСЄ — засідання Ради міністрів закордонних справ, представляючи міністрам держав-учасниць і партнерів ОБСЄ бачення України ключових подій 2021 року та їх впливу на загальноєвропейську безпеку.

Дмитро Кулеба привернув увагу колег до нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення. Закликав мобілізувати зусилля на підтримку України та втілення комплексного пакета стримування РФ від нової хвилі агресії проти нашої держави.

Особливу роль у зусиллях з урегулювання російсько-українського збройного конфлікту відіграє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, яка фіксує незаконну військову активність РФ на тимчасово окупованих частинах Донбасу. Україна представила проєкт підсумкового рішення Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ з налагодження постійного моніторингу у прикордонних районах. Його підтримали делегації 36 держав-учасниць з 57 присутніх на заході.

Дмитро Кулеба взяв участь у заході «Кримська платформа: рух уперед», співорганізаторами якого разом з Україною виступили 23 держави. Міністр запропонував країнам-учасницям долучитися до пріоритетних проєктів у межах «Кримської платформи». Це зокрема розроблення сучасної політики невизнання спроби анексії, посилення ефективності санкцій, налагодження швидкої та скоординованої міжнародної реакції для захисту прав людини.

«Ми бачимо, що світу не байдуже до окупації та анексії Криму. Спільними зусиллями досягнемо, щоб ця небайдужість перемогла, а Крим повернувся до України», — цитує пресслужба МЗС слова міністра.