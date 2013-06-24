У березні 2022 року розпочали надання послуг із видачі довідок ВПО через ЦНАП. Станом на 1 липня Центри надали 1 135 159 таких послуг. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

російська агресія досі змушує українців вимушено покидати свої домівки та евакуюватися до більш безпечних регіонів. Наше завдання — бути опорою та підтримкою для своїх у кожній точці країни.



Один зі способів отримання статусу та допомоги ВПО для українців — звернутися до ЦНАПу. Від початку повномасштабної війни Центри не лише надають безперебійний держсервіс, а й консультують та координують із приводу будь-яких питань, що можуть хвилювати вимушено переселених українців.



Нижче ділимося рейтингом Центрів, до яких найчастіше зверталися за послугами для ВПО.



Топ-5. Регіони

Закарпатська область — 117 754 послуги

Київська область — 115 013 послуги

Дніпропетровська область — 80 728 послуг

Івано-Франківська область — 78 054 послуги

Харківська область — 72 639 послуг

Топ-5. Міста