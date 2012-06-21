В Україні у 2021 році очікують зібрати 30,7 млн т. пшениці, що є рекордним показником за всю історію незалежності України.

Про це повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"За попередніми оцінками УКАБ, цього сезону очікуються наступні валові збори: пшениця - 30,7 млн т., що на 23% вище показника минулого року та є рекордним показником за історію незалежності України; ячмінь - 10,1 млн т., що на 33% вище показника минулого року; ріпак - 2,6 млн т., що на 3% вище показника попереднього року; горох - 529 тис. т., що на 10% вище показника минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно даних Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 29 липня пшениці обмолочено 3,8 млн га (55% до прогнозу) при врожайності 44,5 ц/га, намолочено 16,9 млн тонн; ячменю обмолочено 1 млн 671 тис. га (68% до прогнозу) при врожайності 41,1 ц/га, намолочено 6 млн 863 тис. тонн; гороху обмолочено 180 тис. га (77% до прогнозу) при врожайності 22,5 ц/га, намолочено 405 тис. тонн.

"Отримані показники врожайності дають підстави стверджувати, що цього року будемо мати кращий врожай, ніж попереднього", - зазначають експерти.

Однак варто врахувати, що подальший хід збирання врожаю сильно залежить від погодних умов.