Українські спортсмени цього року вже вибороли на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю 1187 нагород, з яких 500 золотих, 331 срібну та 356 бронзових медалей. Про це заявив Міністр молоді та спорту України в ефірі телеканалу FREEДОМ, передає Урядовий портал.

Вадим Гутцайт привітав українських спортсменів з блискучим виступом на Всесвітніх іграх в США, за підсумком яких наша країна посіла третє місце, здобувши рекордні 45 медалей.

Міністр також відзначив високі результати на першостях з легкої атлетики, підводного спорту, фехтування та з інших видів спорту.

«Я хочу подякувати всім нашим спортсменам, які повністю віддаються тренуванням і показують такі результати, тренерам, усім фахівцям, зусиллями яких ми виборюємо нагороди. Але все це було б неможливим без Збройних сил України, які боронять нашу землю та роблять можливими наші перемоги на спортивному фронті», — сказав Вадим Гутцайт.

Він також подякував спортсменам за численні пресконференції та акції на підтримку України, які вони проводять в рамках міжнародних змагань: «Вони не просто змагаються і перемагають, але й розповідають усьому світу про те, що відбувається в нашій країні. Ми бачили, як це було на Всесвітніх іграх, коли Україна буквально сколихнула весь світ — на всіх змаганнях наш прапор був на трибунах. Це для нас дуже важливо», — додав Міністр.