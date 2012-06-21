НА НОВИЙ РІК ДО НАХМАНА

За інформацією поліції, у цьому році до Умані очікується прибуття майже 50 тисяч хасидів. Вони традиційно приїдуть для святкування Рош га-Шану (свято початку нового року в юдаїзмі).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції.

Голова Нацполіції Ігор Клименко та посол Ізраїлю Міхаел Бродський обговорили забезпечення безпеки під час святкувань.

"Головне завдання - щоб гості почувалися в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом із нами несуть службу в Умані. Національна поліція та поліція Черкаської області зараз на посиленому варіанті несення службі", - наголосив глава поліції.

Раніше повідомлялося, що СБУ провела антитерористичні навчання в Умані перед приїздом хасидів.

На початку серпня стало відомо, що Україна пустить хасидів для паломництва в Умані.