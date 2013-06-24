Загалом сума кредитів становила 6,5 мільярда гривень грн. Регіон - у п’ятірці лідерів за кількістю отриманих позик.

«Аграрії області мужньо витримали боротьбу за врожай 2022 року. Допомогли в цьому пільгові кредити за державною програмою», – зазначив директор департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОВА Олексій Псарьов.

Він додав, що кредитування аграріїв не припиняється. Адже нині вони готуються до весняно-польових робіт 2023 року. Запасаються пальним, добривами, насінням, запчастинами на техніку, засобами захисту рослин. На все це потрібні кошти.

Кредит за програмою «5-7-9%» можна взяти на строк до 5 років. Максимальна сума для агробізнесу – 90 млн грн.

«Один з наших пріоритетів – кредитування аграріїв. З початку 2022 року Ощадбанк видав сільгоспвиробникам Дніпропетровської області позик на більш ніж 230 млн грн. Працюємо в рамках державної програми «5-7-9%», – розповів заступник начальника Дніпропетровського обласного управління Ощадбанку з мікро-, малого та середнього бізнесу Сергій Синчак.

Усі деталі щодо агрокредитування можна дізнатись у відділеннях Ощадбанку.

Окрім цього, сільгоспвиробники можуть скористатися урядовою програмою «єРобота». Серед її напрямків – гранти на створення або розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, переробного підприємства.

Програма передбачає співфінансування. Клієнт робить власний внесок від 30 до 50%. Решту надає держава у якості гранту. Кошти підприємець отримує на спеціальний рахунок в Ощадбанку.

Аби стати учасником цієї програми, потрібно подати заяву разом із бізнес-планом на порталі Дія.