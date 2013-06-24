За кожного працевлаштованого переселенця роботодавцю належить компенсація. У 2023-му цю програму продовжили. До неї активно долучилися підприємства Дніпропетровщини.

«Цьогоріч до програми долучилося вже 176 підприємств області. Вони прийняли на роботу 724 людини, котрі знайшли прихисток у нашому регіоні, – каже начальниця відділу департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОВА Алла Кефель. – Для отримання компенсації необхідно подати заявку. Підкріпити її копією наказу про працевлаштування переселенця».

У пакеті документів має бути і довідка, що підтверджує статус ВПО робітника.

Подати заявку треба не раніше, ніж через 5 днів після працевлаштування переселенця.

Компенсацію роботодавець отримуватиме протягом двох місяців. Її розмір – 6700 гривень.