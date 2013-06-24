Під час міжобласних перевезень пасажирів зобов’яжуть мати при собі відповідні документи

Посилити правила для пасажирських перевезень у областях із «жовтим», «помаранчевим» або «червоним» рівнем епіднебезпеки вирішено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів, де внесено зміни до урядової постанови №1236.

Із 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у таких областях буде дозволено за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту й пасажирів одного з документів: підтвердження отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки; міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях; негативного результату тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) або свідоцтва про одужання особи від хвороби, чинність якого підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія (Дія); негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються і регулярних, і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів цих документів несе перевізник.

Нововведення не стосуватимуться міських і внутрішньообласних перевезень, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Нові правила для перевезення пасажирів — вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя й здоров’я громадян. Тому наявність у водіїв і пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, — необхідна умова для регулярних і нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту», — пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Уряд затвердив план заходів з реалізації Концепції розвитку системи надання медичної допомоги пацієнтам, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання на 2021—2026 роки. Це рішення спрятиме розв’язанню основних проблем у системі надання медичної допомоги пацієнтам, що страждають на такі захворювання.

«Сотні українців, які хворіють на рідкісні захворювання, потребують уваги держави, адже зазвичай лікування орфанних захворювань потребує оперативного, дороговартісного й тривалого лікування. Є нагальна необхідність затвердити чіткий план із відповідними виконавцями, який дасть змогу вийти на новий рівень забезпечення українців якісними медичними послугами, а також підвищить доступ до життєво необхідних медичних послуг та лікарських засобів», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зроблено крок до посилення захисту людей, чиї рідні загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України. З 1 січня 2022 року встановлено мінімальну пенсійну виплату на рівні не менш ніж 7800 гривень кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловікові) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС.

«Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини», — додав Прем’єр-міністр.

Затверджено й порядок надання державної підтримки товаровиробникам, які використовують меліоровані землі. За словами Дениса Шмигаля, держава компенсує 25% витрат тим агровиробникам, які встановили або модернізували системи зрошення у своїх господарствах. Модернізація системи зрошення земель у південних областях дасть змогу збільшити їх урожайність щонайменше удвічі, що сприятиме зростанню ВВП та створенню робочих місць. Цього року безповоротна дотація для аграріїв за відповідною програмою становитиме 50 мільйонів гривень.

«Меліорація таких земель — це один із ключових елементів підвищення врожайності наших аграріїв до рівня передових держав, а це означає збільшення експортної виручки, кількості робочих місць і реінвестицій в економіку. Саме тому уряд ухвалив рішення надати кошти фермерам, які впроваджують у себе відповідні технології зрошення. Це інвестиції в підвищення продуктивності економіки та майбутнє країни», — наголосив Прем’єр-міністр.