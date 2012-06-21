Сімдесят п'ять відсотків українців вважають Україну спадкоємицею Київської Русі й 55% проти тези президента Росії Володимира Путіна про те, що “росіяни та українці – один народ».

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», повідомляє Укрінформ.

“75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі. Росію – 8%, 9% – не вважають правонаступницею жодну з двох країн. Для усіх вікових груп та більшості електоратів наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців сходу та виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва й Шарія таких менше половини”, - ідеться в повідомленні.

Опитування проведено Соціологічною групою «Рейтинг» 23-25 липня 2021 року. Аудиторія: населення України від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність - 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.