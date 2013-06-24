З 1 жовтня, згідно з наказом МОЗ № 1836 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України», усі медичні заклади мають перейти на видачу електронних медичних висновків, на підставі яких на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України формуватимуть е-лікарняні. Цю новацію хотіли впровадити ще на початку вересня, однак під час тестового періоду з’ясувалося, що не всі лікарні опанували нову електронну систему та провели підключення до неї. Отож дату повного переходу на е-лікарняні було продовжено.