ПЕРЕЛІК
громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народних депутатів України 31 жовтня 2021 року
в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197
ПЕРЕЛІК
громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів народних депутатів України 31 жовтня 2021 року
в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197
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