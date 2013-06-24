Республіка Косово погодилася здати в оренду уряду Данії 300 тюремних камер, що дасть змогу цій скандинавській країні зменшити навантаження на пенітенціарну систему. Щороку протягом п’ятирічного початкового періоду Копенгаген перераховуватиме Приштині за цю послугу 15 мільйонів євро й допоможе фінансувати зелену енергетику в регіоні.

Орендовані в Косові камери призначено для розміщення засуд-жених злочинців із країн — не членів ЄС, яких після винесення вироку мають депортувати з Данії. Проте до всіх засуджених, які відбуватимуть тюремний термін в орендованих камерах, застосовуватимуть данське законодавство.

Пенітенціарна система Косова налічує 700—800 вільних місць у тюрмах. Щоб формалізувати домовленість про оренду, уряди Республіки Косово і Данії підписали політичну декларацію про наміри, яка буде чинною наступні п’ять років з можливістю її пролонгації. Данія орендуватиме камери у в’язниці міста Гілан за 50 кілометрів від Приштини.

«Ця домовленість зменшить завантаженість данських тюрем і послабить тиск на персонал і офіцерів, які в них працюють. Водночас це буде чітким сигналом громадянам третіх країн, засудженим до депортації після скоєння злочину: ваше майбутнє не в Данії, тому свій тюремний термін ви тут не відбуватимете», — заявив міністр юстиції Данії Нік Геккеруп.

Це рішення зазнало критики в обох країнах. Активісти вважають, що Данія не має відсилати небажаних іноземних ув’язнених до інших країн, далеко від близьких і рідних. «Ми зробили все можливе, щоб дотриматися необхідних правил і вимог. У Косові до ув’язнених застосовуватимуть ті самі норми, які і в тюрмах Данії, вони матимуть години побачень», — запевнив Нік Геккеруп.