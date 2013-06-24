У Києві Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до роботи, фахівці починають працювати у тих цехах, де це можливо після ворожого обстрілу вранці 5 червня.

Як передає Укрінформ, про це голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишин повідомив у Телеграмі.

«У четвер завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання із зруйнованих цехів. Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт», - написав Камишин.

Він нагадав, що у неділю, 5 червня, російські війська вдарили ракетами по ДВЗР, розташованому на лівому березі Києва.

Згодом російське міноборони оголосило, що вдарили по ДВРЗ, бо там начебто були танки Т-72.

Камишин зауважив, що Укрзалізниця відкрила двері ДВРЗ для журналістів і показала, що на заводі немає військової техніки. Там ремонтують вагони, які дозволяють Україні нарощувати експорт руди і зерна.

Він подякував журналістам, які відгукнулись і показали світу, що Укрзалізниця є відкритою і прозорою, мирною компанією, а росія вкотре збрехала.

На заводі два дні тривали слідчі дії, правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів.

День тривала робота із розбирання завалів. Камишин подякував місцевим активістам, які допомагали розбирати завали.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня зранку у Києві ворог здійснив ракетні обстріли Дарницького і Дніпровського районів. За словами мера столиці Віталія Кличка, була госпіталізована одна людина.

За даними Генштабу Збройних сил України, по Києву того дня ворог випустив 5 крилатих ракет Х-22, одну знищили підрозділи ППО, решта влучила в об'єкти інфраструктури.

Згодом стало відомо, що чотири російські ракети вдарили по ДВРЗ.