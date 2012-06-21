Датування виявлених в Австралії древніх базальтових відкладень, проведене вченими з різних країн світу, показало, що легенда австралійських аборигенів про «створення світу» в результаті виверження вулкану тридцять шість тисяч років тому багато в чому є правдивою. Статтю на цю тему опубліковано у виданні Geology.
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Вважається, що перші люди з'явилися в Австралії майже шістдесять п'ять тисяч років тому. Але археологічних свідоцтв токої стародавньої присутності людини на континенті немає. Зате є усні легенди корінних австралійських народів, які сягають корінням на десятки тисяч років. Одна з легенд існує у народу гундітьмара – йдеться про створення світу, яке нібито відбувалося тридцять шість тисяч років тому.
У стародавній легенді гундітьмара йдеться про бога Будж-Біме, який створив світ з потоків своєї крові, а також із зубів, які виривалися у божества з рота. Вчені припустили, що під барвистим описом ховається виверження вулкана.
Датування древніх базальтових шарів у районі вулкана Будж-Бім (Західна Вікторія), здійснене новим аргон-аргоновим методом, показало, що виверження вулкана дійсно сталося приблизно тридцять шість тисяч років тому. Тобто, усний переказ народу гундітьмара відповідає дійсності.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»