Для працівників будівельної компанії «АМК РЕМ-БУД» новорічні свята стали своєрідним іспитом: аби запобігти ожеледиці, вони обробили різноманітними засобами і сумішшю близько 700 кілометрів автомобільних доріг краю.

Особливу увагу робітники звертали на небезпечні ділянки, де могли трапитися неприємності. Тож в окремих громадах доводилося працювати в посиленому режимі і вночі.

Як повідомляє прес-служба компанії, лише впродовж 2 січня і ночі проти 3-го дня нового року використано майже 300 тонн суміші з піску та солі, якими оброблено дорожні ділянки в 12-ти громадах області.

Це насамперед на Липоводолинщині, Роменщині, Середино-Будщині, Білопільщині, Путивльщині та інших куточках краю.

Зараз автошляхи, за утримання яких відповідає «АМК РЕМ-БУД», доглянуті, перебувають у прийнятному стані і відповідають нормам дорожньої безпеки.

Звісно, ніхто не відміняв водійської уваги і зосередженості, однак загалом вдається уникати неприємностей, а поїздки не завдають додаткових клопотів.

І зараз колектив компанії тримає на контролі стан доріг, готовий до роботи в екстремальних умовах.