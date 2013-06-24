Футболісти збірної України готуються до старту у Лізі націй-2022/2023. У першому матчі вони у гостях зіграють проти команди Ірландії.

Поєдинок, який розпочнеться 8 червня у Дубліні на стадіоні «Авіва» о 21.45 за київським часом, покажуть одразу кілька трансляторів - телеканали «Індиго TV» та «Футбол 1», а також платформи oll.tv та Megogo, передає Укрінформ.

На грі працюватиме суддівська бригада зі Словаччини. Головним арбітром виступить Філіп Глова, на лініях йому допомагатимуть Даніель Полачек та Адам Еккель, четвертий арбітр - Міхал Оценаш.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков пообіцяв ротацію порівняно з матчами кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії (3:1) та Уельсу (0:1).