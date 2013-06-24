У вівторок, 14 червня, збірна України з футболу проведе черговий матч у групі 1 дивізіону В Ліги націй УЄФА-2022/23.
Як передавав Укрінформ, у номінально-домашній грі «синьо-жовті» прийматимуть у польському Лодзі команду Ірландії.
На території України поєдинок у прямому ефірі транслюватимуть телеканали «Футбол» та «Україна» в ефірі каналу «Індиго TV», який також доступний на відеосервісі MEGOGO та платформа oll.tv. Початок зустрічі - о 21.45 за київським часом.
На поєдинку працюватимуть рефері із Туреччини. Арбітраж очолить 40-річний Алі Палабийик.
В іншому матчі квартету на Республіканському стадіоні в Єревані зустрінуться збірні Вірменії та Шотландії.
Турнірна таблиця: Україна - 6 очок (після 2-х ігор), Ірландія - 3 (3), Шотландія - 3 (2), Вірменія - 3 (3)..
Гра Україна - Ірландія пройде на 18-тисячному муніципальному стадіоні імені Владислава Круля.