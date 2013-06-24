У вівторок, 9 серпня, на стадіоні «Грац-Лібенау» у Граці футболісти київського «Динамо» зіграють з австрійським «Штурмом» матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Зустріч, яка розпочнеться о 21.30 за київським часом, у прямому ефірі буде доступна на телеканалі Setanta Sports. Поєдинок також можна буде переглянути на OTT-сервісі setantasports.com. Телеканал «2+2» покаже гру із затримкою у 15 хвилин, передає Укрінформ.

Матч обслуговуватимуть рефері зі Словаччини. Суддівську бригаду очолить 38-річний Іван Кружляк, помічники на лінії - Броніслав Ганцько та Ян Позор, четвертий рефері Петер Кралович.

У першому поєдинку у Польщі «Динамо» обіграло «Штурм» з рахунком 1:0, а єдиним голом відзначився Олександр Караваєв.

Переможець протистояння зіграє в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти кращої команди в парі «Бенфіка» - «Мідтьюлланд», а клуб, що програє, виступить на груповому етапі Ліги Європи.