Під час війни особливо актуальним стає питання щеплень та запобігання всім можливим захворюванням. COVID нікуди не зник, тому подбайте про свій захист! Усі вакцини проти коронавірусу, що використовуються в Україні, успішно пройшли усі клінічні випробування. Зробити щеплення можна у найближчому пункті щеплення та у центрах масової вакцинації. Перелік і контакти пунктів та центрів вакцинації проти COVID-19 можна дізнатися за посиланням https://list.covid19.gov.ua або за номером 0 800 60 20 19. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

До окремих категорій пацієнтів та організованих колективів можуть виїжджати мобільні бригади. Послугами мобільних бригад можуть скористатись:

Професійні групи державної та комунальної інфраструктури.

Організовані колективи.

Маломобільні громадяни.

Жителі громад, в яких немає пунктів щеплення.

Громади з низьким рівнем вакцинації серед людей віком 60+.

Умови виклику мобільної бригади можна дізнатися на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/faq(пункт «Як записатися на вакцинацію») або за номером 0 800 60 20 19.