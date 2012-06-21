Уряд продовжує роботу у сфері покращення інвестиційного клімату в громадах. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація».

За словами Прем’єр-міністра, вже є успішні приклади діяльності індустріальних парків у різних областях, крім того, ведеться робота над підтримкою інвесторів зі значним обсягом інвестицій.

«Вже наступного тижня уряд ухвалить остаточні постанови, що стосуються закону про інвесторів зі значними інвестиціями, і цей напрямок остаточно запрацює. На сьогодні є вже понад 26 інвесторів, які звернулися до UkraineInvest, із загальним обсягом інвестицій на суму 1,7 млрд доларів США», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що децентралізація дає можливість бізнесу напряму співпрацювати з місцевою владою, яка, у свою чергу, зацікавлена в залученні інвестицій у громади.

«Це створює регіональну конкуренцію між місцевими громадами. Відповідно, покращуються умови для бізнесу, особливо для малого й середнього, який може створювати точки зростання в кожній громаді, сплачувати податки, створювати нові робочі місця. Кожен з українських регіонів має абсолютно унікальні можливості. Влада на місцях безумовно краще від усіх знає свої сильні сторони. І це покращує комунікацію з потенційними інвесторами», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зауважив, що однією з головних програм державних інвестицій в регіони стала програма Президента «Велике будівництво».

«Школи, садочки, приймальні відділення, лікарні, дороги — все це показує синергію та дуже успішну співпрацю центральної й місцевої влади. Якщо раніше центр приймав рішення ремонтувати якусь дорогу, школу або садочок не завжди на підставі об’єктивних потреб громади, то сьогодні, ми впевнені, бюджети громад розподіляються за тими пріоритетами, які є у їхніх мешканців, а не за баченням чиновника в київському кабінеті», — резюмував Денис Шмигаль.