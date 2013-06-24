За оперативними даними Державної казначейської служби, у листопаді 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 мільярда гривень

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок:

— податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів — 26,8 млрд грн;

— податку на прибуток підприємств — 23,6 млрд грн;

— податку на доходи фізичних осіб та військового збору — 13,7 млрд грн;

— податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 12,0 млрд грн (зібрано 25,6 млрд, відшкодовано 13,6 млрд грн);

— рентної плати за користування надрами — 5,8 млрд грн;

— акцизного податку — 5,5 млрд грн;

— ввізного та вивізного мита — 2,7 млрд грн.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у листопаді 2022 року становили 39,0 млрд грн.

За оперативною інформацією ДКСУ, за січень — листопад 2022 року касові видатки державного бюджету становили 2292,7 млрд грн, зокрема загального фонду — 2078,8 млрд грн, або 86,8% розпису звітного періоду. У листопаді касові видатки державного бюджету було здійснено в обсязі 312,7 млрд грн, зокрема загального фонду — в сумі 260,5 млрд грн.

За січень — листопад 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 810,5 млрд грн, зокрема загальний фонд — у сумі 807,5 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на січень — листопад 2022 року дефіциту в сумі 1281,9 млрд грн.

У листопаді фактичний дефіцит державного бюджету становив 170,0 млрд грн, зокрема загального фонду — 163,3 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — листопад 2022 року становили 1097,6 млрд грн, або 77,0 % запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 593,5 млрд грн, зокрема в іноземній валюті — 88,1 млрд грн (1601,1 млн дол США та 926,4 млн євро).

За рахунок випуску військових ОВДП залучено 541,0 млрд грн, зокрема шляхом придбання у власність Національним банком України 370,0 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 504,1 млрд грн, зокрема:

• 237,3 млрд грн (6,7 млрд євро) позики ЄС в межах нового пакета екстреної макрофінансової допомоги;

• 88,2 млрд грн (2,0 млрд СПЗ) Міжнародного валютного фонду в межах додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);

• 47,1 млрд грн (1035,8 млн канадських доларів та 392,8 млн дол США) позики уряду Канади;

• 20,6 млрд грн (0,6 млрд євро) позики МБРР та МАР у межах проєкту «Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні»;

• 18,2 млрд грн (0,5 млрд євро) позики МБРР в межах Третього додаткового фінансування проєкту «Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні»;

• 17,0 млрд грн (78,0 млрд яп. єн) позики Японського агентства розвитку на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення;

• 14,3 млрд грн (0,4 млрд євро) позики МБРР в межах проєкту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення»;

• 12,6 млрд грн (382,0 млн євро) позики ЄІБ у межах проєкту «Основний кредит для аграрної галузі»;

• 9,7 млрд грн (300,0 млн євро) позики Французького агентства розвитку;

• 8,5 млрд грн (257,0 млн євро) позики ЄІБ в межах «Проєкту щодо осн. кредиту для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації» (APEX);

• 7,6 млрд грн (200,0 млн євро) позики уряду Італії;

• 4,8 млрд грн (150,0 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (проєкт «ММСП — фінансування COVID-19»);

• 4,7 млрд грн (149,3 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (проєкт «Надзвичайна економічна програма для України»);

• 3,5 млрд грн (120,0 млн дол США) позики МБРР у межах проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»;

• 3,2 млрд грн (111,7 млн дол США) позики МБРР у межах проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»;

• 2,9 млрд грн (99,0 млн дол США) позики МБРР в межах проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення, відродження (проєкт ЗВ)»;

• 1,6 млрд грн (54,6 млн дол США) позики МБРР в межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

• 1,2 млрд грн (40,0 млн дол США) позики МБРР в межах проєкту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19»;

• 1,0 млрд грн (34,5 млн дол США) позики МБРР в межах проєкту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України»;

• 0,2 млрд грн (7,0 млн дол США) позики МБРР в межах проєкту «Додаткове фінансування проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Платежі з погашення державного боргу за січень — листопад 2022 року становили 397,4 млрд грн (96,6% плану), платежі з обслуговування — 149,6 млрд грн (89,9% плану).