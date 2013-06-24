Завдяки роботі зернового коридору Україні вдалося експортувати понад 10 млн тонн агропродукції. З них 3 млн тонн – пшениці, понад 4 млн тонн – кукурудзи. Також експортується соняшникова олія та ріпак. Загалом, було задіяно понад 400 суден. Про це в ефірі інформаційного марафону «Єдині новини» сказав Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Урядовий портал.

«Досвід вересня і жовтня показав, що стабільна робота коридору дозволяє експортувати 6-7 млн тонн продукції на місяць. Якщо будуть реалізовані такі об’єми, то цього достатньо для українських виробників, а також для забезпечення міжнародної продовольчої безпеки», - зазначив Тарас Висоцький.

Він додав, що наразі майже завершено збір соняшника. Очікують зібрати близько 10 млн тонн. Також триває збір кукурудзи. Через несприятливі погодні умови обмолотили ¼ площ. До кінця року очікують зібрати 22-23 млн тонн кукурудзи.

Продовжується посівна озимих, вже засіяли 4 млн га, що порівняно з минулим роком менше майже на 40%.

«В нинішніх умовах це непоганий показник. З 4 млн га можна зібрати зернових мінімум вдвічі більше, ніж потрібно для забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки. Ми віримо в ЗСУ і сподіваємось, що навесні посівні площі будуть компенсовані», - сказав Перший заступник Міністра.

Він також запевнив, що в Україні немає дефіциту базових продуктів харчування. Уряд реагує на коливання ринку та вживає відповідних заходів.

«Дефіциту базового набору продуктів немає. Іноді виникає дисбаланс цін, як це було з гречкою. Але засіяли більше площ, зібрали новий урожай – ціни впали. Так само зараз виник дисбаланс з ціною на яйця, спричинений кількома факторами (підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництва яєць та ін.) Наразі оптові ціни знизилися на 10%. А при відновленні поголів’я курей-несучок ціна повернеться до економічно обґрунтованої», - запевнив Тарас Висоцький.

Він додав, що важливим фактором, який вплинув на збір урожаю цього року, окрім війни, стали погодні умови, недостатня кількість опадів. Мінагрополітики вже працює над відновленням зрошувальної системи.