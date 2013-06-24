По Україні в цілому не спостерігатиметься дефіцит овочевих культур через тимчасову окупацію південних регіонів. Цього року в Херсонській області під овочевими культурами було засіяно 40 тис. га землі, що становить близько 15% до врожаю овочів по Україні. За рахунок 5 областей Центральної України, які також є найбільшими виробниками овочів, де виробництво цих продуктів перевищує в 2 - 3 рази порівняно з іншими не окупованими областями, в сумі дадуть врожай на рівні 34,22 % до збору по Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Цього року деякі області, зважаючи на ситуацію, збільшили площі посадки овочів “борщового набору”, щоб перекрити їх нестачу через тимчасову окупацію південних областей та бойові дії на території України»,- зазначив директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

За його словами, плодово-ягідних культур в Україні завжди було перевиробництво. Тому Вінницька,Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Львівська та Полтавська області, які є найбільшими виробниками плодів та ягід, цілком зможуть забезпечити потреби громадян нашої країни. Щодо кавунів, то тут ситуація складніша. Звичайно херсонських кавунів нам не замінить ніхто, і розраховувати на низьку вартість цього року не варто, але урожай з Центральної та частково Південної України, дещо компенсує цю нестачу.

«Через тимчасову окупацію південних територій українці дійсно можуть відчути обмежену пропозицію ранніх овочів та фруктів, але не надовго, по мірі дозрівання цих культур у Центральній, Західній, Північній Україні та від українських тепличних господарств, з затримкою два- три тижні, це питання буде вирішено», - зауважив Ігор Віштак.

Ціни на овочі, фрукти і ягоди наразі більше залежать від зміни логістичних маршрутів і вартості пального, підсумував директор департаменту.