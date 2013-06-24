Гречка, ціни на яку стрімко зросли від початку повномасштабного російського вторгнення через розірвання ланцюгів імпорту, має подешевшати в жовтні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За його словами, навесні аграрії відреагували на дефіцит гречки й засіяли в 1,5 раза більше площі порівняно з тим, що було торік, повідомляє пресслужба відомства.

«Збирання гречки щойно розпочалося, обмолочено 8% площ, зібрано майже 12,6 тисячі тонн. Загалом очікуємо зібрати 140 тисяч тонн, а внутрішнє споживання становить 100—110 тисяч тонн. Тож Україна повністю забезпечить себе гречкою, ще й сформує резерв. Тому в жовтні, коли крупу буде оброблено й вона надійде до споживача, очікуємо на зниження ціни», — зазначив Тарас Висоцький.

А ось ціна на цукор істотно не зміниться. За словами заступника міністра, цього року, попри всі складнощі через війну, аграрії посіяли 180 тисяч га цукрового буряку.

«Це дає змогу виготовити приблизно мільйон 100 тисяч тонн цукру, що повністю покриває внутрішнє річне споживання. За рахунок високого торішнього врожаю сформовано запаси. Тому дефіциту цукру в Україні не буде. Чинників для зростання цін як мінімум до кінця року немає», — сказав Тарас Висоцький.

Така сама ситуація і з виробів із пшениці. Але на формування ціни впливають логістика, зберігання, ціни на енергоносії та шантаж країни-агресора. Проте підстав для занепокоєння немає. Тарас Висоцький додав, що у країні триває збирання врожаю. Почалася кампанія посіву озимих культур. Сім регіонів активно сіють жито і ячмінь.