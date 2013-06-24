На XXIV літніх Дефлімпійських іграх у Кашіас-ду-Сул (Бразилія) упродовж чотирнадцяти змагальних днів українські спортсмени виграли 138 медалей: 62 золоті, 38 срібних, 38 бронзових. У підсумку вони посіли перше місце у загальнокомандному заліку та за загальною кількістю здобутих нагород. Це найкращий результат за всю історію виступів вітчизняних дефлімпійців, повідомляє Мінмолодьспорту.

Збірна України завершила виступ, здобувши ще одну медаль — «золото» в чоловічому футболі. У фіналі синьо-жовті з рахунком 1:0 обіграли команду Франції та вдруге в історії стали переможцями цього турніру.

Збірну України представляли 170 атлетів у 15 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі, боротьбі, велоспорті, волейболі, дзюдо, карате, кульовій стрільбі, легкій атлетиці, плаванні, пляжному волейболі, спортивному орієнтуванні, настільному тенісі, тхеквондо та футболі.

До першої трійки загальнокомандного заліку також увійшли США — 55 нагород (20, 11, 24) та Іран — 40 (14, 12, 14).