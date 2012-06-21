Українська делегація на чолі з віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олегом Уруським відвідає Міжнародну виставку оборонної промисловості IDEF 2021, яка 17-20 серпня відбудеться в Турецькій Республіці.

У рамках візиту заплановано проведення низки офіційних зустрічей з керівниками державних органів Турецької Республіки, провідних турецьких та іноземних компаній оборонно-промислового комплексу, а також ознайомлення із сучасними зразками озброєння та військової техніки, представленими на виставці IDEF 2021.

Міжнародна виставка оборонної промисловості IDEF-2021 проходитиме в Стамбулі під патронатом адміністрації президента Турецької Республіки за організаційної підтримки Міністерства оборони, Фонду збройних сил Туреччини та виставкової організації TÜYAP.

На об’єднаній експозиції ДК «Укроборонпром», організатором якої є ДК «Укрспецекспорт», буде представлена продукція підприємств українського ОПК – ПТРК «Скіф», керований реактивний снаряд «Вільха», керований артилерійський снаряд з лазерним самонаведенням типу «Квітник-Е», крилата ракета Р-360 «Нептун» та інші.

Також демонструватимуться макети композитного плавучого доку проєкту 1760КР з підводним човном, ракетного катера «Богомол», багатофункціонального катера «Кайра-150» тощо.