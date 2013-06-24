Президент Володимир Зеленський узяв участь у Саміті за демократію, до роботи якого долучилися 120 світових лідерів

Президент США Джо Байден офіційно відкрив Саміт за демократію обіцянкою надати 690 мільйонів доларів на підтримку програм розвитку демократії у всьому світі. Підтримка України у світі, за його словами, продемонструвала єдність демократій.

«Ми спостерігаємо безпрецедентну єдність демократій, що засуджують жорстоку агресивну війну росії проти України та солідарні з хоробрим українським народом, який захищає свою демократію. Тож сьогодні Сполучені Штати спираються на своє незмінне зобов’язання зміцнювати демократію в усьому світі. На першому Саміті за демократію я розпочав президентську ініціативу щодо демократичного оновлення, надав понад 400 мільйонів доларів США на зміцнення прозорого та підзвітного управління, підтримку свободи ЗМІ для боротьби з міжнародною корупцією, демократії та демократичних реформаторів, просування передових технологій задля розбудови демократії, захисту виборів. Нині ми тісно співпрацюємо з Конгресом Сполучених Штатів і плануємо додати ще 690 мільйонів доларів додаткового фінансування президентської ініціативи протягом наступних двох років», — заявив Джо Байден.

Як повідомляє «Голос Америки», він зазначив, що в наступні три роки Білий дім у співпраці з Конгресом має намір надати 9,5 мільярда доларів на всі зусилля США із просування демократії у світі.

Виступаючи на саміті, який проходив в онлайн-форматі, Президент України Володимир Зеленський подякував Президентові США за саміт, за ще один крок у консолідації світу на захист свободи, повідомляє Офіс глави держави. Він зазначив, що вороги свободи знають, як ламати демократію та знищувати життя. Їм достатньо найменшого відчуття, що вони можуть залишитися безкарними, і тоді зло починає діяти. Ось чому демократія в небезпеці.

«Україна знає, що таке воювати за демократію просто зараз. І нехай наш досвід збереження свободи в час тотальної війни допоможе захисту вільного світу, кожного з ваших народів», — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, російські пропагандисти та спільники брешуть, що нібито Захід воює проти росії на території України. Варто зрозуміти, що відбувається насправді.

«росія давно воює з вами всіма — демократіями світу. Воює дезінформацією, втручанням у вибори, шпигунством, експортом корупції, кіберзлочинністю, намаганням спровокувати енергетичну кризу й цінові вибухи на ринках, які вдарять по ваших людях божевільними рахунками за електрику чи бензин. Погляньте: кремль намагається зробити зброєю вже навіть продовольство», — акцентував глава Української держави.

Він із жалем констатував, що санкції проти росії значно повільніші, ніж її агресія. Глобальний тиск на російську еліту слабший, ніж її мотив терпіти кремль. А підтримка українських воїнів в окопах менш далекобійна, ніж зброя терористів.

«Та й ваша власна готовність боронити свої демократії менш рішуча, ніж наміри тих, хто хоче світової війни проти демократії», — зазначив Володимир Зеленський. Він закликав лідерів демократичних держав діяти разом з нами.

«Демократії потрібна перемога. Зараз! Цього року! Ми здатні це забезпечити. Україна й усі, хто допомагає. Я впевнений, що забезпечимо!» — наголосив Президент України.

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