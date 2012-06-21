День Іллі цього тижня відбудеться у художньо-меморіальному музеї І.Ю. Рєпіна у Чугуєві на Харківщині. Під час музейного свята на відвідувачів чекає багато цікавих і пізнавальних активностей, серед яких політематичні музейні платформи, квест «Чи знаєте ви Рєпіна?», безплатне відвідування образотворчих експозицій, виставка-ретроспектива, фотолокації, оглядові автобусні екскурсії та оригінальні лекції. Музейне свято напередодні дня народження Іллі Рєпіна має на меті вшанувати пам’ять великого живописця, батьківщина якого — місто Чугуїв.

«Сподіваємося, що наша ініціатива щорічного святкування не тільки дня народження Іллі Рєпіна 5 серпня, а його іменин надасть можливостей шанувальникам творчості живописця розширити свої знання про його неповторну образотворчу спадщину», — зазначили у департаменті культури і туризму Харківської ОДА.

5 серпня відбудеться закриття Міжнародного рєпінського пленеру та нагородження переможців конкурсу на здобуття премії ім. І. Рєпіна.

Ілля Рєпін народився в Чугуєві 1844 року. Коли був студентом Петербурзької академії мистецтв, часто приїжджав у рідне містечко. Нині в експозиції художньо-меморіального музею І. Рєпіна поряд із сотнями інших експонатів зберігаються десять робіт пензля знаменитого земляка.