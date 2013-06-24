Під час вручення державних нагород поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам очільник МВС Денис Монастирський зазначив, що кожен із присутніх потом і кров’ю виборював і продовжує виборювати незалежність України. Про це повідомляє Урядовий портал.

12 січня, Міністр внутрішніх справ зустрівся з працівниками Національної поліції, Національної гвардії та Держаної прикордонної служби, які проявили особисту мужність та відвагу при виконанні військового та службового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя під час заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації.

«Зараз із нами люди, завдяки яким ми сьогодні, вчора і завтра маємо можливість сказати «Слава Україні! Героям Слава!». Це – люди, якими пишаюсь я особисто, їх родини і, переконаний, все наше суспільство. Ті вчинки, які ви робите сьогодні і будете робити завтра, дають нам нашу незалежність, викреслюють її як із каменя точиться скульптура, як точиться дух українства, який ми відстоюємо щодня, щохвилини в Соледарі, Мар’їнці, Бахмуті, на Запоріжжі, Харківщині, Херсонщині тощо. Ваші історії і подвиги про те, як відбивали ворожі атаки, знищували за день понад 80 ворогів, зупиняли рух ворожої техніки на блокпостах, евакуйовували поранених бійців і інші надихаючі вчинки. Проте ми маємо пам’ятати тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня», - сказав Денис Монастирський.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять тих, хто загинув, пожертвувавши найціннішим – своїм життям, заради незалежності України.

«Від себе особисто, від Президента України Володимира Зеленського, від Уряду хочу подякувати за ваш ратний труд, за ваш внесок в нашу незалежність. Саме завдяки тому, що ви опинилися там, де ви були, в нас є незалежна українська держава. Саме завдяки тому, де ви будете завтра, в нас буде незалежна українська держава. Інших варіантів в нас немає. І хоча головні бої ще попереду, головне – Перемога, нас вже очікує. Ми обов’язково це зробимо і зможемо відсвяткувати та подякувати один одному, що змогли вберегти нашу неньку-державу», - підкреслив очільник МВС.

За бездоганне служіння українському народові державні нагороди отримали понад 130 працівників системи МВС. Це ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, Данила Галицького та медалі «За бездоганну службу» І та ІІІ ступеня, «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».