До святкування 30-річчя незалежності України з 21 серпня всі сили Міністерства внутрішніх справ переведуть на посилений режим роботи.

Засоби безпеки будуть безпрецедентними, заявив керівник МВС Денис Монастирський під час форуму "Україна 30".

"Для нейтралізації можливих ризиків і загроз під час святкування Дня Незалежності залучать також підрозділи швидкого реагування, вибухотехніки, кінологів і додаткові оперативно-слідчі групи. Можливі й рамки, перевірка безпеки. Щоб не допустити дестабілізації ситуації ми проведемо оперативно-профілактичні заходи. Маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій", - сказав він.

Використовуватимуть також авіаційні резерви й водну поліцію.

Президент Володимир Зеленський анонсував до 30-річчя незалежності України великі військові паради в Києві, Одесі та Дніпрі. Представив і символ свята - квітку, яку безплатно розробила львівська компанія. За словами Зеленського, це святкування українці запам'ятають назавжди. У попередні роки президентства Зеленського великі військові паради не проводили. Таке рішення президент пояснював тим, що це - недешеве задоволення. Цьогоріч на реалізацію святкування планують витратити 5,4 млрд грн.