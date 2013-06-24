Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Ксав'є Бетелем. Сторони обговорили всебічну підтримку та інтеграцію України в Європейський Союз. Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль подякував народові Великого Герцогства Люксембург за незмінну тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за фінансову та військову допомогу.

«Ваш візит є величезним символом підтримки українського народу. Ми знаємо, що військова й технічна допомога Україні з боку Люксембургу є безпрецедентною та найбільшою в історії вашої держави», — підкреслив очільник Уряду України.

Прем’єр-міністри порушили питання продовольчої та міграційної кризи, яку навмисно провокує росія злочинними діями в Україні, зокрема обстрілами цивільної інфраструктури й блокуванням українських морських портів.

Денис Шмигаль подякував Люксембургу за підтримку санкцій проти агресора та європейської інтеграції України. Він підкреслив, що вступ України в ЄС дасть переваги для обох сторін.

Ксав’є Бетель зі свого боку зазначив, що Україна може розраховувати на допомогу Люксембургу в різних сферах. Він запевнив, що Велике Герцогство Люксембург підтримуватиме Україну в процесі приєднання до Європейського Союзу та відбудови. Крім того, Ксав’є Бетель висловив готовність Люксембургу допомагати українським переселенцям та в облаштуванні модульних містечок.