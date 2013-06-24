Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 11 липня, провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який відвідав Україну з робочим візитом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Глава українського Уряду подякував Нідерландам за солідарність і потужну підтримку нашої держави в усіх сферах: від постачання необхідної зброї до гуманітарної і фінансової підтримки.

Денис Шмигаль і Марк Рютте обговорили посилення санкцій проти росії, страхування від військових ризиків бізнесу, який готовий приходити в Україну, та конфіскацію заморожених активів рф.

«Агресор має платити за свою неспровоковану агресію. Тому ми закликаємо наших партнерів запровадити національне, а в майбутньому й міжнародне законодавство щодо конфіскації заморожених російських активів. Надалі це має стати системою світової безпеки, коли спільні підходи національного й міжнародного законодавства будуть гарантувати конфіскацію активів агресора для компенсації збитків, які він завдав неспровокованою агресією», — відзначив Прем’єр-міністр України.

Сторони також приділили увагу питанню відбудови України. Денис Шмигаль розповів про презентований на Міжнародній конференції в Лугано проект Плану відновлення України, що спирається на принципи «build back better» та «об’єднані в захисті — об’єднані у відбудові».

«Ми відновлюватимемо й реформуватимемо нашу країну за стандартами Європейського Союзу одразу після завершення війни. Оскільки наша мета — стати повноправним членом європейської родини», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України також запропонував Нідерландам спільно реалізовувати проекти у сфері діджиталізації, яка є ефективним інструментом для боротьби з корупцією.

Марк Рютте зі свого боку зауважив, що деякі регіони Нідерландів зацікавлені долучитися до відбудови постраждалих українських територій. Також Нідерланди зацікавлені брати участь у секторальному розвитку України, зокрема у сфері сільського господарства.