Глава Уряду України Денис Шмигаль і очільник Уряду Молдови Наталія Гавріліце під час зустрічі 28 серпня домовилися про започаткування роботи в межах Асоційованого тріо на рівні Прем’єр-міністрів.

Як відзначив Денис Шмигаль, це ще один важливий крок задля спільної успішної євроінтеграції.

«Ми сподіваємося на поглиблення всебічного співробітництва в межах Асоційованого тріо з кінцевою метою — повноправне членство в Європейському Союзі», — сказав Прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль і Наталія Гавріліце, крім того, домовилися відновити найближчим часом роботу двосторонніх механізмів співпраці, зокрема Спільної міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва та її робочі групи. А також активізувати переговорні процеси з питань договірно-правового врегулювання умов експлуатації Дністровського комплексного гідровузла й прискорити будівництво мостового переходу Ямпіль-Косеуць та магістралі Київ-Кишинів.