У Києві, 16 лютого, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із послами країни Групи Семи. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони скоординували спільні зусилля для перемоги нашої країни, зокрема проговорили формулу миру Президента України Володимира Зеленського.

Денис Шмигаль наголосив на одночасній потребі в посиленні тиску на російську федерацію. Він підкреслив, що відповіддю на ядерний шантаж на Запорізькій АЕС і тероризм на Каховському водосховищі повинні стати посилення санкцій, зокрема проти російської атомної галузі.

Прем’єр-міністр і посли країни G7 також проговорили пріоритети у відновленні та плани з децентралізації енергетичної мережі України. Денис Шмигаль подякував за вагому фінансову, військову та гуманітарну підтримку.