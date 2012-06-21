Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні зараз є запит на робітничі професії, тому уряд робить наголос на дуальній освіті.

Про це він сказав у вітальному слові під час урочистостей у Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну з нагоди Дня знань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Світ змінюється. Ковід його змінив докорінно. Сьогодні є великий кадровий голод на ринку праці... Зростають заробітні плати, сьогодні є запит на практичні навички, на робітничі професії, на працівників, які мають практичну освіту. І тому ми робимо наголос на дуальній освіті, коли освітній заклад і бізнес укладають угоди, і учень отримує перевагу - навчаючись, має можливість працювати”, - зазначив Шмигаль.

За його словами, переваги дуальної освіти є і для бізнесу, і для закладів освіти, і для самого учня, оскільки останній вже знає, де буде працювати, “отримує більшу стипендію і, відповідно, буде отримувати більшу заробітну плату з першого дня своєї роботи”.

“Сьогодні вже за два роки від моменту початку реалізації дуальної освіти в Україні більше 200 (навчальних – ред.) закладів уклали з більш ніж півтори тисячі підприємств відповідні договори. Відповідно, учні таких закладів вже сьогодні, навчаючись, отримують практичний досвід роботи на підприємствах”, - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що “сьогодні державно-приватне партнерство має стати ще державно-приватно-регіональним, тому що заклади професійно-технічної, професійної освіти сьогодні є комунальними, і в умовах регіональної конкуренції, коли громади конкурують за інвестора, насправді створюються можливості для дофінансування”.

“І це необхідність насправді, а не можливість, дофінансовувати з місцевих бюджетів у подібні заклади і створювати бази спільно з бізнесом”, - вважає Прем’єр-міністр.

У свою чергу міністр освіти і науки Сергій Шкарлет анонсував покращення підтримки майстрів і студентського руху в професійно-технічних училищах України.

«Ми з вами стоїмо на порозі значних змін у професійній та професійно-технічній освіті, готується новий закон, працює робоча група щодо підтримки майстрів виробничого навчання, студентського руху в закладах профтехосвіти», - сказав Шкарлет.

Він додав, що професія будівельника є яскравим драйвером економіки і пріоритетом для створення робочих місць.

Як повідомлялося, дуальна форма здобуття професійної освіти – це спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві.