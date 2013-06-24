Готовність паливно-енергетичного комплексу, об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери, а також транспортної інфраструктури до проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року обговорили 28 вересня під час селекторної наради під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з головами обласних військових адміністрацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

У нараді також взяли участь Віце-прем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, Міністр енергетики Герман Галущенко, Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Стрілець, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Всі готуються до найважчого опалювального сезону. Вдячний областям за рівень підготовки, який на сьогодні складає вже понад 88%. Уряд зі свого боку продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Наразі маємо майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що ключове завдання для Міністерства енергетики, Міністерства розвитку громад та територій і відповідальних органів на найближчі тижні — вийти на 100% готовності до опалювального сезону.

Денис Шмигаль також повідомив, що напередодні Уряд виділив областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров. Це дасть можливість придбати 400 тис. кубічних метрів деревини для роздачі людям на прифронтових територіях: «Усе має бути швидко реалізовано, привезено й роздано людям до настання холодів».

Міністр енергетики Герман Галущенко відзначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного об’єму газу для створення резервного запасу. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що на цей опалювальний сезон планується реалізувати 5 млн кубічних метрів дров. На сьогодні всі потреби в деревині, за інформацією Міндовкілля, повністю забезпечуються.

Учасники наради також обговорили військові ризики під час проходження опалювального сезону. Зокрема, всі області повинні мати готові плани антикризового реагування та взаємодії організацій у випадку руйнування об’єктів критичної інфраструктури. Також уже створений та працює цілодобовий штаб з ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури.