Вакцинація залишається одним з головних способів боротьби з COVID-19. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час відвідування центру вакцинації у місті Новодністровськ Чернівецької області.

«Здоров’я українців - пріоритет уряду та Президента, тому важливо нарощувати темпи вакцинації. Для цього в Україні налагоджена вся необхідна інфраструктура та завезено необхідну кількість безпечних вакцин. Це дозволяє робити щеплення всім, хто цього бажає. Чим більше людей вакциновано, тим нижча вірогідність запровадження посилених карантинних обмежень в тій чи іншій області або містечку», - наголосив Денис Шмигаль.

Окрім того, Прем’єр-міністр наголосив на важливості вакцинації освітніх колективів для безпечного проходження освітнього процесу. Денис Шмигаль нагадав, що на території тих областей, де може бути встановлено жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки, необхідною умовою роботи освітніх закладів є вакцинація щонайменше 80% освітнього колективу.

Очільнику уряду доповіли, що темпи вакцинації в області поступово збільшуються, в тому числі за рахунок достатньої кількості вакцин. Зокрема, на виконання доручення Уряду в області було відкрито більше 70 пунктів щеплення. Загалом в області вже зроблено більше 128 тисяч щеплень, з яких першу дозу отримали 82,5 тисячі осіб, другу дозу – 46 тисяч осіб.