Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 17 травня відбулася онлайн-зустріч із представниками паливного бізнесу щодо забезпечення внутрішнього ринку пальним.

Участь в обговоренні питання також взяли Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки Юлія Свириденко, Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Міністр енергетики Герман Галущенко, заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, керівництво Державної прикордонної та Державної митної служб України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль підкреслив, що через знищення російським агресором нафтопереробної інфраструктури та нафтосховищ в Україні виник дефіцит пального. Влада в особі Кабінету Міністрів, усіх центральних органів виконавчої влади, митниці й прикордонної служби повністю сприяє й допомагає бізнесу, щоб подолати цю кризу на ринку пального. Зокрема, держава вже знизила ПДВ з 20% до 7% на бензин, дизельне пальне та скраплений газ і погодила нульову ставку акцизу на ці позиції.

Також Денис Шмигаль повідомив, що зі свого боку особисто мав перемовини щодо лібералізації логістичних шляхів із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Євросоюз запровадив для України так звані «коридори солідарності». Подібний інструмент працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти. Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити пальне в країну. На пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту із пальним надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити наші логістичні можливості», — відзначив Денис Шмигаль.

Зі свого боку в Державній прикордонній службі зазначили, що автомобільний транспорт із пальним проходить кордон з українського боку без черг. Учасники ринку також констатували, що затримок у проходженні кордону немає.

Перший віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко також зауважила, що кількість бензовозів, які щоденно перетинають кордон, зросла майже на третину порівняно з початком травня.

«Будемо продовжувати працювати в оперативному штабі. Спільно з Міненергетики, Мінінфраструктури ми сьогодні ще обговоримо отримані пропозиції», — зазначила Юлія Свириденко.

Представники паливного бізнесу зі свого боку відзначили високий рівень кооперації з Урядом та наголосили на важливості спільної комунікації щодо ситуації, яка зараз відбувається на ринку.

«Те, яким чином працює урядова команда, «Укрзалізниця», різні органи влади навіть не снилося багатьом країнам. Певні речі, які в Україні робляться за один день, інші можуть робити за тиждень-місяць», — зазначив директор ВОГ Холдинг Андрій Пивоварський.

Під час розмови з учасниками ринку очільник Уряду підкреслив, що головне завдання — аби люди мали пальне, а на ринку не було зловживань. На такі прояви, за його словами, держава реагуватиме відповідно до воєнного часу.

За підсумками зустрічі Прем’єр-міністр дав завдання Міністерству економіки спільно з Міністерством енергетики та профільною асоціацією напрацювати пропозиції щодо подолання кризи на ринку нафтопродуктів та усунення дефіциту пального.